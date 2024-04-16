В Турции испытали крылатую ракету Kemankes 2 Mini Smart. Ракету разогнали и запустили с обычного внедорожника, оборудованного кронштейном.

Ракета представляет из себя «умный» барражирующий боеприпас с дальностью поражения более 200 км и длительностью пребывания в воздухе около 1 часа.

Преодолеть такую дистанцию еще и по сложной траектории ракете позволяет реактивная тяга. Имеется система распознавания целей в сложных метеоусловиях благодаря встроенному ИИ, а также обеспечена устойчивость к широкому спектру радиоэлектронных помех.

Производитель - компания Baykar.