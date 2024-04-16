Россия наступает. Украина принимает удар главная тема

Леонид Швец, автор haqqin.az

Ситуация на фронтах в Украине остается стабильно сложной, а на некоторых участках просто тяжелой. Причины этого известны всему миру: Запад оказался не в состоянии поддерживать нужды украинских сил обороны и наращивать ровным темпом их возможности в условиях затяжной масштабной войны.

На неприглядное состояние армий и оборонной промышленности европейских стран наложились проблемы внутриполитического противостояния в США, и тот конвейер военных поставок, который был, казалось, идеально налажен в 2023 году, в 2024 году просто остановился.

Чудом как раз является то, как украинские подразделения, значительно уступая в количестве, упорно и качественно ведут оборонительные бои

Чудес не бывает, и украинская армия вынуждена медленно отходить. Нет, не откатываться, ни на одном участке фронта русским не удалось добиться оперативного успеха, идет мучительное выдавливание ВСУ с занимаемых позиций на новые, чуть западнее, на считанные километры и опять-таки лишь на некоторых отрезках линии боевого соприкосновения.

Собственно, в условиях десятикратного превосходства противника в артиллерийских снарядах и тридцатикратном перевесе в авиации, о котором Владимир Зеленский рассказал американской журналистке с телеканала PBS News, чудом как раз является то, как украинские подразделения, значительно уступая в количестве, упорно и качественно ведут оборонительные бои.

На вопрос журналистки: как долго будет держаться украинская армия без американской поддержки, президент Зеленский ответил, что без нее Украина не победит. Ни о каком поражении здесь даже не мыслят. Если страна выстояла в тяжелейшем 2022 году, в 2024 году, который обещает быть очень сложным, никому в голову не придет капитулировать. Задача состоит в том, чтобы продержаться, пока Запад «выздоровеет», наберет нужную форму и его поддержка выйдет на ощутимый уровень.

Как долго будет держаться украинская армия без американской поддержки, президент Зеленский ответил, что без нее Украина не победит

Залогом того, что события будут развиваться именно таким образом, служит единодушие среди стран – партнеров Украины по поводу необходимости всесторонне поддерживать ее столько, сколько понадобится. Эти позиции закреплены в соглашениях о сотрудничестве в сфере безопасности, которые Украина заключила в последнее время с Британией, Германией, Канадой, Францией, Данией, Италией, Нидерландами и Латвией. Идет подготовка подобных договоров с новыми странами.

Западным странам непросто переключиться из формата мирной жизни в предвоенный режим: о том, что Европа переживает предвоенную эпоху впервые с 1945 года, заявил недавно премьер-министр Польши Дональд Туск. Но Владимир Путин лишил их варианта возврата к нормальному сосуществованию. Любые разговоры о нормализации станут возможны тогда, когда в Европе установится мир, причем мир не на правилах, которые диктует агрессор, и для этого придется существенно вложиться в милитаризацию, такую немодную в последние десятилетия. Бюрократическая инерция имеет две стороны: ее тяжело развернуть, но и обороты она затем набирает уверенно.

И тут у России нет никаких шансов: как говорит преподаватель Карлова университета в Праге, политолог Александр Морозов, невозможна ситуация, когда западные столицы склонятся перед Владимиром Путиным, признавая его победу над Украиной, даже если ему в самом фантастическом варианте удастся посадить в Киеве своего наместника.

Россия представляет чрезвычайную опасность и должна быть обезврежена, «разминирована». Чем Запад и займется с Украиной или без

Россия обрекла себя на непримиримое противостояние с Западом, и Запад свою часть будет выполнять неумолимо и неукоснительно, задействуя все свои преимущества как финансовые, так и научно-технологические. А главное, опираясь на солидарное единство. Никто и ничто так не объединило бы большой Запад, как Владимир Путин и развязанная им война – наглядное свидетельство истинной сути его режима.

Такая Россия представляет чрезвычайную опасность и должна быть обезврежена, «разминирована». Чем Запад и займется с Украиной или без. Но без – по меньшей мере глупо. Как можно пренебречь силой, которая показала свою неукротимость в самых тяжелых испытаниях, сотой доли которых союзники Украины категорически хотели бы избежать?