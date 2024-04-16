Леонид Швец, автор haqqin.az 16 апреля 2024, 23:48

Ситуация на фронтах в Украине остается стабильно сложной, а на некоторых участках просто тяжелой. Причины этого известны всему миру: Запад оказался не в состоянии поддерживать нужды украинских сил обороны и наращивать ровным темпом их возможности в условиях затяжной масштабной войны. На неприглядное состояние армий и оборонной промышленности европейских стран наложились проблемы внутриполитического противостояния в США, и тот конвейер военных поставок, который был, казалось, идеально налажен в 2023 году, в 2024 году просто остановился.

Чудес не бывает, и украинская армия вынуждена медленно отходить. Нет, не откатываться, ни на одном участке фронта русским не удалось добиться оперативного успеха, идет мучительное выдавливание ВСУ с занимаемых позиций на новые, чуть западнее, на считанные километры и опять-таки лишь на некоторых отрезках линии боевого соприкосновения. Собственно, в условиях десятикратного превосходства противника в артиллерийских снарядах и тридцатикратном перевесе в авиации, о котором Владимир Зеленский рассказал американской журналистке с телеканала PBS News, чудом как раз является то, как украинские подразделения, значительно уступая в количестве, упорно и качественно ведут оборонительные бои. На вопрос журналистки: как долго будет держаться украинская армия без американской поддержки, президент Зеленский ответил, что без нее Украина не победит. Ни о каком поражении здесь даже не мыслят. Если страна выстояла в тяжелейшем 2022 году, в 2024 году, который обещает быть очень сложным, никому в голову не придет капитулировать. Задача состоит в том, чтобы продержаться, пока Запад «выздоровеет», наберет нужную форму и его поддержка выйдет на ощутимый уровень.

Залогом того, что события будут развиваться именно таким образом, служит единодушие среди стран – партнеров Украины по поводу необходимости всесторонне поддерживать ее столько, сколько понадобится. Эти позиции закреплены в соглашениях о сотрудничестве в сфере безопасности, которые Украина заключила в последнее время с Британией, Германией, Канадой, Францией, Данией, Италией, Нидерландами и Латвией. Идет подготовка подобных договоров с новыми странами. Западным странам непросто переключиться из формата мирной жизни в предвоенный режим: о том, что Европа переживает предвоенную эпоху впервые с 1945 года, заявил недавно премьер-министр Польши Дональд Туск. Но Владимир Путин лишил их варианта возврата к нормальному сосуществованию. Любые разговоры о нормализации станут возможны тогда, когда в Европе установится мир, причем мир не на правилах, которые диктует агрессор, и для этого придется существенно вложиться в милитаризацию, такую немодную в последние десятилетия. Бюрократическая инерция имеет две стороны: ее тяжело развернуть, но и обороты она затем набирает уверенно. И тут у России нет никаких шансов: как говорит преподаватель Карлова университета в Праге, политолог Александр Морозов, невозможна ситуация, когда западные столицы склонятся перед Владимиром Путиным, признавая его победу над Украиной, даже если ему в самом фантастическом варианте удастся посадить в Киеве своего наместника.