Си Цзиньпин призвал Запад прислушаться к китайской мудрости

Китайский лидер Си Цзиньпин в ходе встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем намекнул на необходимость приглашения России на саммит в Швейцарии. Об этом пишет Politico.

«Председатель КНР призвал к «равному участию всех сторон и обсуждению всех мирных планов» на предстоящем саммите в Швейцарии. Это сильный намек на то, что Европа должна пригласить Россию за стол переговоров», - подчеркивает издание.

Китайский лидер также подчеркнул «своевременность созыва международной мирной конференции», однако, по его мнению, она должна быть признанной не только со стороны Украины, но и со стороны России.

Шольц обратился ко главе КНР Си Цзиньпину с просьбой оказать влияние на Россию, чтобы «Путин прекратил свою кампанию, вывел свои войска и завершил конфликт». В ответ на просьбу Си Цзиньпин призвал Запад не провоцировать обострение ситуации, используя китайский эвфемизм «не подливать масло в огонь» [не передавать оружия Украине].