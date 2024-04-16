Украина получит почти два миллиарда долларов

Власти Канады намерены в 2024 году предоставить Украине через Международный валютный фонд (МВФ) кредит на сумму 2,4 млрд канадских долларов ($1,74 млрд). Об этом говорится в проекте федерального бюджета на следующий финансовый год (начался 1 апреля), который был опубликован Минфином страны.

"В бюджет на 2024 год предусмотрено намерение Канады предоставить Украине кредит в размере 2,4 млрд долларов, 2 млрд из них уже были переданы 20 марта 2024 года через управляемый МВФ счет для Украины", - отмечается в документе.

В проекте бюджета также говорится, что "Канада в течение пяти лет передаст Украине военную помощь на $1,16 млрд".