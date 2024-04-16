Представляем вниманию читателей haqqin.az новую беседу журналиста Эйнуллы Фатуллаева из цикла бесед с известным турецким и азербайджанским политическим аналитиком и журналистом Севиль Нуриевой.

С.Нуриева рассказывает о предстоящей спецоперации Турции на севере Ирака, анонсирует громкие отставки в правительстве Турции, комментирует отношения Эрдогана с Путиным и трансформацию турецкого общественного сознания от кемализма к неоосманизму. С.Нуриева отвечает и на прямой вопрос журналиста о связях с турецкой разведкой…

Беседа прошла на азербайджанском языке. Однако зрители могут послушать видеобеседу с субтитрами на русском языке. Хотя в ближайшие дни мы представим печатную версию содержательной беседы о главных проблемах турецкой и региональной политики.

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