И снова о передаче российских активов Украине

Украинские власти не смогут заполучить сразу все средства, если страны Запада решат конфисковать замороженные российские активы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Минфина США высокого ранга.

По его словам, Запад рассматривает все варианты действий с замороженными российскими активами. Как отметил собеседник агентства, одно из наиболее перспективных предложений, находящихся на рассмотрении, заключается в том, что страны Группы семи (G7) будут использовать проценты по замороженным российским активам в качестве залога по кредитам или облигациям, выпущенным для оказания помощи Украине.

Источник отказался пояснить, какой вариант наиболее вероятен, отметив, что окончательное решение будет принято лидерами стран "семерки". По его версии, предыдущие действия - в том числе замораживание активов - также казались маловероятными за несколько месяцев до их осуществления.

Ранее сообщалось, что Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, призывающую использовать российские активы для восстановления Украины.