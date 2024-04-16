Комиссия ООН обрушилась с обвинениями на власти Израиля

Власти Израиля препятствуют общению членов комиссии ООН по расследованию преступлений ХАМАС 7 октября с жертвами и свидетелями нападения. С таким обвинением выступил один из следователей ООН Крис Сидоти на брифинге в Женеве, который был организован Египтом. Его слова приводит CNN.

"Что касается правительства Израиля, мы столкнулись не просто с нежеланием сотрудничать, но и созданием активных препятствий к получению показаний от израильских свидетелей и жертв событий, произошедших на юге Израиля 7 октября", – заявил он.

Комиссия ООН, в которой входит Кристофер Сидоти, расследует не только преступления ХАМАС, но собирает доказательства военных преступлений Израиля на палестинских территориях после "черной субботы".

Крис Сидоти обратился к правительству Израиля с призывом к сотрудничеству, а также попросил жертв и свидетелей преступлений ХАМАС связаться с комиссией. При этом он отметил, что комиссии удалось связаться с некоторыми израильтянами, но им бы хотелось опросить большее количество людей.