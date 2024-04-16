Зурабишвили экстренно обратилась к Макрону

Президент Грузии Саломе Зурабишвили экстренно обратилась к своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону и главе Евросовета Шарлю Мишелю в связи с событиями в стране из-за закона об «иноагентах». Об этом сообщает местный телеканал Pirveli.

Зурабишвили выразила надежду, что вопрос будет рассмотрен на специальном заседании Европейского совета, которое пройдет в Брюсселе 17-18 апреля.

«Я обратилась к Шарлю Мишелю и Эммануэлю Макрону по поводу ситуации здесь, завтра заседание Европейского совета Евросоюза», - приводит телеканал слова Зурабишвили.



Ранее президент Грузии назвала попытки «Мечты» принять «закон об иноагентах» вопреки желанию большей части граждан Грузии «российской стратегией дестабилизации».