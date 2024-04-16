Удар Израиля по Ирану: когда же?

Армия обороны Израиля уже решила, каким будет ответный удар по Ирану и его прокси, однако еще не определилась с датой. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на свои источники.

По словам источника, «решимость ответить есть», однако, по мере удаления от даты иранской атаки, в эшелонах власти Израиля усиливается дискуссия о том, стоит ли отвечать серьезным ударом.

С другой стороны, сам факт принятия такого решения свидетельствует о полной серьезности Израиля, хотя все указывает на то, что Иерусалим по-прежнему стремиться «смягчить» атаку, и даже вовсе избежать ее, дабы не провоцировать в регионе войну.