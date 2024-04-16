Удар Израиля по Ирану: когда же?
Армия обороны Израиля уже решила, каким будет ответный удар по Ирану и его прокси, однако еще не определилась с датой. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на свои источники.
По словам источника, «решимость ответить есть», однако, по мере удаления от даты иранской атаки, в эшелонах власти Израиля усиливается дискуссия о том, стоит ли отвечать серьезным ударом.
С другой стороны, сам факт принятия такого решения свидетельствует о полной серьезности Израиля, хотя все указывает на то, что Иерусалим по-прежнему стремиться «смягчить» атаку, и даже вовсе избежать ее, дабы не провоцировать в регионе войну.
Начальник штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви в ходе посещения батальона «Херев» заявил, что «проводится политика тыла, чтобы, по крайней мере, дать гражданам в дни празднования Песаха жить в обычном режиме» и добавил, что «полностью доверяет армии и уровню ее готовности».
По мнению издания, эти слова начальника штаба ЦАХАЛ можно воспринимать как «часть хитроумной уловки», направленной на ослабление бдительности Ирана. Как бы ни было, масштабной атаки в ближайшие дни по большей части ожидать не стоит: возможно, «ответный удар» будет отложен в долгий ящик.
Как пишет издание, варианты ответа варьируются от нанесения ударов по иранским ядерным объектам до ударов по беспилотникам или баллистическим ракетам. Также рассматриваются санкции против иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и кибератака.
«Тем не менее, некоторые «сигналы» указывают на то, что «военно-воздушные силы будут задействованы в борьбе с необычайно важной целью», - считает автор.
Поводом задуматься послужило заявление министра обороны еврейского государства Йоава Галанта: «Иран потерпели неудачу в своей атаке, ему не удастся сдержать Израиль. Небо Ближнего Востока широко открыто для [израильских] ВВС. Любой из противников, напавший на нас, будет поражен, где бы он ни находился».