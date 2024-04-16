В Грозном появится Путинский район

В Грозном появится район, названный в честь президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Отмечается, что Путинский район будет выделен из уже существующего Шейх-Мансуровского района. В мэрии Грозного утверждают, что в начале апреля провели голосование среди жителей с помощью поквартирного обхода. По данным властей, за название «Путинский» выступили 34 705 опрошенных и лишь около 200 человек предложили «свои варианты ответа».

Городская дума уже признала опрос состоявшимся и направила материалы в региональный парламент для принятия закона о создании нового района.

С предложением создать новый район площадью более 200 га и назвать его именем президента РФ ранее выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он говорил, что решение было принято «в знак глубокой благодарности со стороны чеченского народа» за «возможность возродить республику».