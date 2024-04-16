В ночь на среду в Крыму прогремели взрывы в городе Джанкой в районе военного аэродрома, сообщили местные телеграм-каналы.

По информации местных жителей, взрывы прогремели до объявления воздушной тревоги. Также сообщается, что в районе аэродрома возник пожар.

Официальной информации о том, что произошло, нет.

Одновременно стало известно, что автомобильное движение по Крымскому мосту было временно остановлено, причина неизвестна. Участок автомобильной дороги Джанкой – Феодосия рядом с Джанкоем был временно перекрыт для движения, организован объезд, сообщил «местный минтранс». Спустя примерно час движение возобновили.