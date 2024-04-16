В Крыму взрывы и пожар на военном аэродроме видео
В ночь на среду в Крыму прогремели взрывы в городе Джанкой в районе военного аэродрома, сообщили местные телеграм-каналы.
По информации местных жителей, взрывы прогремели до объявления воздушной тревоги. Также сообщается, что в районе аэродрома возник пожар.
Официальной информации о том, что произошло, нет.
Одновременно стало известно, что автомобильное движение по Крымскому мосту было временно остановлено, причина неизвестна. Участок автомобильной дороги Джанкой – Феодосия рядом с Джанкоем был временно перекрыт для движения, организован объезд, сообщил «местный минтранс». Спустя примерно час движение возобновили.
В Джанкое расположен действующий российский военный аэродром. На нем дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа. Также на аэродроме базируются три авиационных эскадрильи на Ми-8, Ми-35М, Ми-28 и Ка-52. Кроме этого, в Джанкое находятся вертолеты пограничной службы ФСБ РФ. Ранее Россия стянула на аэродром дополнительные установки противовоздушной обороны: комплексы С-300 и С-400 были развернуты на летном поле.
У ніч на середу в окупованому Криму пролунали вибухи в місті Джанкой в районі військового аеродрому. pic.twitter.com/iqJHJPFnt2— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 17, 2024