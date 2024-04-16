Телеведущая Айтен Сафарова в настоящее время проходит обследование в Клиническом медицинском центре. Об этом сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

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В Баку на проспекте 8 Ноября произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, 17 апреля около семи утра на пересечении проспекта 8 Ноября и улицы Садыгджана автомобиль Hyundai İX-35, которым управлял Исмаил Мамедов, столкнулся с автомобилем Айтен Сафаровой.

В результате аварии пассажир Hyundai İX-35 Айхан Алиев, получивший тяжелые травмы, был госпитализирован, позже он скончался в больнице.

Проводится расследование в следственном отделе Управления полиции Хатаинского района.