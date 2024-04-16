Транспорт и ИКТ – самые быстрорастущие секторы экономики Азербайджана

В последние годы Азербайджан превратился в международный транспортно-логистический и транзитный узел. Реализованы крупные инфраструктурные проекты для повышения конкурентоспособности международных транспортно-транзитных коридоров «Восток-Запад» и «Север-Юг». Проводится работа по повышению мобильности в Баку и предоставлению населению качественных, удобных и безопасных услуг общественного транспорта.

В результате транспортный сектор стал одной из основных сфер экономики Азербайджана, а получаемые в этой сфере доходы ежегодно увеличиваются.

За последние годы значительный рост наблюдается во всех сферах транспортного сектора и, в частности, в транзитных грузоперевозках. Так, в первом квартале текущего года транзитные грузоперевозки через Азербайджан увеличились на 24,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 4 миллиона тонн.

В результате проведенной работы за первый квартал 2024 года доходы транспортного сектора Азербайджана увеличились на 14,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, составив 3 миллиарда 154,5 миллиона манатов. Таким образом, доля сектора в ВВП выросла с 5,5% до 6,8%.

Цифровизация – одна из приоритетных задач, стоящих перед государством. В Азербайджане проделана большая работа в направлении ускорения цифровой трансформации, цифровизации всех сфер экономики, формирования электронного правительства, увеличения покрытия и качества обслуживания сети высокоскоростного фиксированного и мобильного широкополосного интернета.