Транспорт и ИКТ – самые быстрорастущие секторы экономики Азербайджана
В результате успешной политики и реформ, проводимых президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, транспорт и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) стали ведущими сферами экономики страны.
В последние годы Азербайджан превратился в международный транспортно-логистический и транзитный узел. Реализованы крупные инфраструктурные проекты для повышения конкурентоспособности международных транспортно-транзитных коридоров «Восток-Запад» и «Север-Юг». Проводится работа по повышению мобильности в Баку и предоставлению населению качественных, удобных и безопасных услуг общественного транспорта.
В результате транспортный сектор стал одной из основных сфер экономики Азербайджана, а получаемые в этой сфере доходы ежегодно увеличиваются.
За последние годы значительный рост наблюдается во всех сферах транспортного сектора и, в частности, в транзитных грузоперевозках. Так, в первом квартале текущего года транзитные грузоперевозки через Азербайджан увеличились на 24,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 4 миллиона тонн.
В результате проведенной работы за первый квартал 2024 года доходы транспортного сектора Азербайджана увеличились на 14,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, составив 3 миллиарда 154,5 миллиона манатов. Таким образом, доля сектора в ВВП выросла с 5,5% до 6,8%.
Цифровизация – одна из приоритетных задач, стоящих перед государством. В Азербайджане проделана большая работа в направлении ускорения цифровой трансформации, цифровизации всех сфер экономики, формирования электронного правительства, увеличения покрытия и качества обслуживания сети высокоскоростного фиксированного и мобильного широкополосного интернета.
В рамках проекта «Онлайн-Азербайджан» продолжаются работы по доведению сети высокоскоростного интернета до 100% в текущем году в городе Баку и регионах, включая отдаленные села и поселки.
В то же время в целях ускорения подготовки кадров по различным направлениям этой сферы как в Баку, так и в регионах проводятся различные тренинги, организуются стипендиальные программы, посредством Центра кибербезопасности Азербайджана и программы Technest проводится подготовка местных специалистов.
В результате проделанной работы за первый квартал 2024 года доходы информационно-коммуникационного сектора Азербайджана увеличились на 10,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составили 766,4 миллиона манатов. Таким образом, доля сектора в ВВП выросла с 1,5% до 1,7%.