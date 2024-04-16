По словам Гаджизаде, хотя французская сторона обвиняет Азербайджан в односторонних действиях, шаги и официальные заявления Азербайджана в адрес Франции были всего лишь ответом на деструктивную деятельность Парижа.

Несмотря на посредническую роль Франции, которую она осуществляла в течение почти 25 лет с согласия Азербайджана, всем известны очевидные антиазербайджанские шаги Парижа после Отечественной войны 2020 года. Так сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос об отзыве посла Франции в Азербайджане.

«Несмотря на клеветническую кампанию против Азербайджана, мы всегда сохраняли открытыми двери для диалога», - сказал представитель МИД.

По словам Гаджизаде, действия Франции за последние три с половиной года поставили под вопрос усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе суверенитета и территориальной целостности, способствовали эскалации ситуации: «Инициативы Франции против Азербайджана, отраженные в документах и резолюциях Совета Безопасности ООН, Евросоюза, Франкофонии и других международных платформ, свидетельствуют, что претензии этой страны на роль нейтрального посредника совершенно необоснованны».

Представитель МИД Азербайджана напомнил о принятии парламентом Франции антиазербайджанских решений и резолюций, нападении на посольство Азербайджана в этой стране, актах вандализма в отношении бюста азербайджанской поэтессы Хуршидбану Натаван: «Неспособность правительства принять меры против таких действий является частью антиазербайджанской кампании Франции».

«В то же время обвинения в адрес Азербайджана в односторонних действиях совершенно необоснованны, если принять во внимание действия Франции, направленные против председательства Азербайджана на 29-й Конференции сторон (COP29) Рамочной конвенции ООН по изменению климата. Абсолютно ясно, что действия Франции, которая широко вооружает Армению и продвигает милитаризм в регионе, не служат миру. Азербайджанская сторона неоднократно заявляла Франции, что разговоры на языке угроз и давления не принесут никаких результатов, и еще раз заявляет, что примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов», - заявил представитель МИД Азербайджана.

Напомним, накануне МИД Франции заявил, что французское руководство решило отозвать для консультаций посла страны в Азербайджане, так как считает, что действия «Баку вредят двусторонним отношениям». Подробностей о действиях, вызвавших недовольство Парижа, не сообщается. В сообщении МИД Франции подчеркивается, что президент Франции Эммануэль Макрон уже провел встречу с послом Анн Буайон.