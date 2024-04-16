Украинский беспилотник над Мордовией
Российские средства ПВО перехватили украинский беспилотник над территорией Мордовии, сообщило Министерство обороны РФ в телеграм-канале.
Атаку пресекли около 8:00 мск, добавили в ведомстве.
Мордовия находится примерно в 700 км по прямой от границы с Украиной. Впервые о сбитых беспилотниках над Мордовией сообщили неделю назад, 11 апреля. Тогда над регионом перехватили и уничтожили два дрона.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!