О 10 погибших и 20 пострадавших в результате ракетной атаки на Чернигов сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своем Telegram-канале.

Власти сообщают, что армия РФ нанесла по Чернигову три ракетных удара. Поисково-спасательная операция продолжается.

*** 12:03 Исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако сообщил, что число погибших при российском ракетном ударе по городу выросло до восьми, 18 человек ранены.

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Российские войска утром 17 апреля ударили ракетами по Чернигову, есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус.

По словам главы региона, по центру Чернигова войска РФ выпустили три ракеты.

Исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако сообщил, что российская ракета около 09:00 по местному времени попала по многоэтажному зданию, которое расположено в одном из «очень населенных» микрорайонов.

По предварительным данным, разрушена стена здания с третьего по шестой этаж, повреждены соседние дома и много автомобилей.

По словам Ломако, в результате атаки есть пострадавшие, погибли по меньшей мере четыре человека.