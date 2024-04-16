Израиль определился с ответной атакой по Ирану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) определилась с ответным ударом по Ирану, но пока не выбрала для него время. Об этом The Jerusalem Post рассказали осведомленные источники.

По их данным, варианты ответа предполагают нанесение ударов по иранским ядерным объектам, а также удары по базам и площадкам запуска беспилотников и баллистических ракет. Также рассматриваются санкции против иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и масштабная кибератака.

Как уточнили собеседники издания, не исключено, что ЦАХАЛ применит комбинацию этих вариантов. При ограниченном ответе израильские силы могут сконцентрироваться на конкретных лицах из числа высокопоставленных офицеров КСИР и их союзников. Вероятно, ВВС Израиля «будут задействованы против чрезвычайно важной цели», отметила The Jerusalem Post.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что страна подверглась более чем 500 воздушным атакам. По израильской территории было выпущено около 120 баллистических ракет, 170 беспилотников и 30 крылатых ракет. Иран впервые напрямую нанес удар по Израилю в ночь на 14 апреля. Атака стала ответом на удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля.