Взорвано бывшее здание Минобороны Армении

В Ереване взорвали бывшее здание Минобороны Армении, состоявшее в последние годы на балансе Комитета государственных доходов, пишут армянские СМИ.

На его месте планируют построить административное здание Комитета и создать центр внешнеэкономической деятельности.

Сообщается, что в конце лета 2022 года в опустевшее здание начали заселяться необеспеченные семьи, оставшиеся без жилья. Но всех оттуда выселили еще в феврале 2023 года.