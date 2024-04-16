В Польше задержали таджика-игиловца

Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало гражданина Таджикистана, являющегося членом террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщила газета Dziennik Gazeta Prawna.

По ее информации, сотрудники АВБ при содействии Службы пограничной охраны задержали в центральной части страны и экстрадировали гражданина Таджикистана. На него Интерпол выдал так называемую красную метку в связи с его участием в деятельности афганского филиала ИГ "Вилаят Хорасан".