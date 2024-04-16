Российские аэропорты не работают

Аэропорты Казани и Нижнекамска временно не принимают и не отправляют воздушные суда с 07:15 по московскому времени, аэропорт Нижнего Новгорода — с 07:45, сообщила Росавиация.

Аэропорты закрыли «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».

Авиационные власти России приостанавливают работу аэропортов во время атаки дронов.

Минобороны России ранее заявило, что около 08:00 был сбит беспилотник над территорией Мордовии, которая граничит с Нижегородской областью и Татарстаном.

Позже представитель Росавиации уточнил, что в 10:18 ограничения на работу аэропорта Нижний Новгород были сняты.