В среду в 15:00 на странице Министерства здравоохранения Азербайджана в Instagram состоится прямой эфир, посвященный Всемирному дню гемофилии, который отмечается ежегодно 17 апреля.

Как сообщает haqqin.az, гостем прямого эфира сегодня станет эксперт Минздрава гематолог Шахла Шабанова.

Во время прямого эфира граждане смогут оставить интересующие их вопросы в разделе комментариев или спросить врача во время прямого эфира.