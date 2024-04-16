Посол Азербайджана в Ватикане и Португалии Ильгар Мухтаров вручил верительные грамоты президенту Португалии Марселу Ребелу де Соузе.

В рамках встречи посол передал президенту Португалии приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева и его приглашение на конференцию COP29, которая пройдет в ноябре этого года в Баку.

Мухтаров подчеркнул, что Азербайджан придает особое значение двусторонним отношениям с Португалией и планирует в ближайшее время открыть дипломатический офис Азербайджана в Лиссабоне.

Глава португальского государства, в свою очередь, передал приветствия президенту Азербайджана, выразил благодарность за приглашение и отметил, что будет рад в ближайшее время встретиться с Ильхамом Алиевым.

Церемония вручения верительных грамот прошла в официальной резиденции президента Португалии, историческом Беленском дворце.