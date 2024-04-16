Таджиков не пускают еще в одну страну

Гражданам Таджикистана с конца марта отказывают во въезде в Грузию. Об этом сообщает таджикская служба «Радио Свобода».

Причина, по которой таджикам отказали во въезде на территорию Грузии, неизвестна. Между двумя странами действует безвизовый режим. В официальной прессе также не было сообщений об изменении правил въезда в Грузию для граждан Таджикистана.

«Я приехал в Грузию, чтобы подать документы в посольство. Я показал весь пакет документов, но меня не пустили», - говорит на видео один из граждан Таджикистана.

Представитель пограничной службы Грузии на вопрос граждан Таджикистана коротко сказал: «Без комментариев».

Эта тенденция наблюдается с конца марта 2024 года, но власти Таджикистана пока не отреагировали на ситуацию.

Таджикский журналист Анушервон Арипов сообщил 26 марта этого года Радио Озоди, что он и еще несколько граждан Таджикистана не смогли въехать на территорию Грузии.

«Я был с семьей – женой и двумя маленькими детьми. Мы планировали въехать в Грузию в целях туризма, но на пограничном переходе «Международный автомобильный пункт пропуска Дариали» нас не пропустили, пришлось вернуться во Владикавказ. В тот день не пропустили еще 8 граждан Таджикистана», - сказал он.