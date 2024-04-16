Иран заявил, что соседи могут положиться на его войска

Корпус стражей исламской революции оказывает мощную поддержку иранским властям, а страны региона «могут положиться» на иранские вооруженные силы, заявил сегодня президент Ирана Ибрагим Раиси на церемонии, посвященной Дню национальной армии в Тегеране.

Говоря об ответном военном нападении Ирана на Израиль, Раиси сначала назвал его «антисионистским актом», а затем подчеркнул, что «это был именно акт, призванный наказать сионистов».

Президент Ирана также посчитал нападение на Израиль ограниченной операцией, отметив, что «если Тегеран захочет провести широкомасштабную операцию против Израиля, от этого режима ничего не останется».

«Если сионисты предпримут какой-либо шаг против наших интересов, ответ Ирана будет более жестким. Сегодня больше нет разговоров о военном варианте против Ирана благодаря сдержанности и авторитету наших вооруженных сил», - сказал Раиси, подчеркнув, что иранские вооруженные силы являются «создателями безопасности и миротворцами».