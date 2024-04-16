Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев ответил на вопрос АзерТАдж по поводу заявления Кремля о выводе российских миротворцев с территории Азербайджана.

«Высшим руководством обеих стран принято решение о досрочном выводе с территории нашей страны миротворцев Российской Федерации, временно размещенных на территории Азербайджанской Республики на основании Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Процесс уже начался, министерства обороны Азербайджана и России принимают меры по исполнению данного решения», - сказал Гаджиев.