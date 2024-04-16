Верховный суд снова отобрал имущество Човдарова

Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу на приговор в отношении экс-начальника управления упраздненного Министерства национальной безопасности Акифа Човдарова об освобождении от повторной конфискации имущества на 30 миллионов.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Таира Кязымова жалоба была отклонена, имущество Човдарова стоимостью 30 миллионов манатов, в том числе рынок «8-й километр», было вновь конфисковано.

Акиф Човдаров решением Бакинского военного суда был приговорен в 2017 году к 12 годам тюремного заключения. Согласно приговору, его 30-миллионное имущество конфисковали, распоряжением президента Човдаров был лишен воинского звания генерал-майора и понижен до рядового. Вышел на свободу в 2020 году по указу о помиловании. В декабре 2022 года Бакинский апелляционный суд принял решение вернуть имущество, конфискованное в связи с уголовным делом Човдарова. Однако Верховный суд отменил решение Бакинского апелляционного суда, так как вопрос об освобождении имущества от конфискации был решен с нарушением норм материального и процессуального права, и вернул дело в Бакинский апелляционный суд на повторное рассмотрение.