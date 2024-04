Азербайджан и Израиль расширяют сотрудничество

Министр энергетики Израиля Эли Коэн и его азербайджанский коллега Пярвиз Шахбазов встретились в Дубае. Об этом посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик написал в соцсети X.

«Министры провели плодотворную дискуссию по вопросам сотрудничества в сфере энергетики между нашими странами и изучили пути его укрепления и расширения», - говорится в публикации посла.

Today the ministers of energy of Israel and Azerbaijan met in Dubai. They had a fruitful discussion about the important energy relations between our countries, and explored ways to strengthen and expand them 🇮🇱🇦🇿 pic.twitter.com/gvRWEx5xq4