Азербайджан и Израиль расширяют сотрудничество

Министр энергетики Израиля Эли Коэн и его азербайджанский коллега Пярвиз Шахбазов встретились в Дубае. Об этом посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик написал в соцсети X.

«Министры провели плодотворную дискуссию по вопросам сотрудничества в сфере энергетики между нашими странами и изучили пути его укрепления и расширения», - говорится в публикации посла.