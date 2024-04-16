Турция и США обсудили азербайджано-армянские отношения

Советник президента Турции по вопросам внешней политики и безопасности Акиф Чагатай Кылыч обсудил с заместителем госсекретаря США Джоном Бассом нормализацию между Баку и Ереваном.

Встреча состоялась в Анкаре в рамках визита Басса в Турцию.

«Стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и США, а также атаки Израиля на палестинцев, войну между РФ и Украиной, эскалацию между Ираном и Израилем, а также нормализацию между Азербайджаном и Арменией», - говорится в сообщении.