Успех Минтруда: 12 наград в Португалии

Успехи социальных реформ, проводимых в Азербайджане в последние годы, высоко оценены Международной ассоциацией социального обеспечения (МАСО), в которую входят более 320 учреждений социального обеспечения из более чем 160 стран мира.

В отделе по связям с общественностью Министерства труда и социальной защиты населения сообщили, что учреждения ведомства удостоены 12 премий МАСО, одной из престижных международных организаций.