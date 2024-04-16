Успех Минтруда: 12 наград в Португалии
Успехи социальных реформ, проводимых в Азербайджане в последние годы, высоко оценены Международной ассоциацией социального обеспечения (МАСО), в которую входят более 320 учреждений социального обеспечения из более чем 160 стран мира.
В отделе по связям с общественностью Министерства труда и социальной защиты населения сообщили, что учреждения ведомства удостоены 12 премий МАСО, одной из престижных международных организаций.
Церемония награждения прошла на Европейском региональном форуме социального обеспечения в португальском городе Порту. Награды были вручены делегации, возглавляемой министром труда и социальной защиты населения Сахилем Бабаевым, представлявшей Азербайджан на мероприятии.
Из 12 премий за лучшую практику 4 были вручены Агентству DOST, 4 – Государственному фонду социальной защиты (ГФСЗ), еще 4 – за успешные мероприятия по электронизации в социальной сфере.
За последние три года и прошедший период текущего года Министерство труда и социальной защиты населения, а также его ведомства награждены более 75 премиями и сертификатами, включая 56 наград и 20 сертификатов ISO.
На форуме азербайджанская делегация предоставила информацию о проводимых в стране социальных реформах и достижениях.