Парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект об «иноагентах». Об этом сообщают местные СМИ.

«За» проголосовали 83 депутата, 0 - против. В голосовании участвовали только представители парламентского большинства. Голосование прошло на фоне акции протеста около здания парламента Грузии в центре Тбилиси.

Ранее недовольные граждане Грузии вышли на митинг против законопроекта об «иноагентах», поэтому голосование перенесли на 17 апреля.