Глава Харькова предупредил о превращении города во «второй Алеппо»

Второй по величине город Украины Харьков может повторить судьбу сирийского Алеппо, который был превращен в руины в результате российских бомбардировок, если США не предоставят новую военную помощь, заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Нам нужна эта поддержка, чтобы не допустить превращения Харькова во второй Алеппо», — сказал Терехов в интервью The Guardian. По его словам, Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает средств противовоздушной обороны для предотвращения ракетных ударов по городу.

Россия, в свою очередь, сменила тактику и теперь пытается разрушить энергетическую инфраструктуру города, а также терроризирует горожан, открывая огонь по жилым районам, подчеркнул Терехов.

Российская армия может готовить наступление на Харьков, но перед его началом пытается вынудить жителей покинуть город, делая его непригодным для жизни, говорили ранее Bloomberg украинские и западные чиновники.

Одновременно с обстрелами Россия пытается провоцировать панику в Харькове. В начале апреля МВД Украины предупредило о «вражеской дезинформации» — сообщениях о якобы начавшейся эвакуации жителей в связи с окружением города.

Если Москва организует «мощную атаку», российская армия может захватить Харьков в течение «нескольких месяцев», считает представитель Rand Corporation — американского исследовательского центра, выполняющего заказы правительства США и Пентагона.

По его словам, расположение Харькова всего в 26 км от границы с Россией облегчит Москве поддержку наступающих войск, которые смогут «медленно» продвигаться за счет превосходства в артиллерии и готовности российского руководства нести большие потери в живой силе.

О том, что президент РФ Владимир Путин «почувствовал слабость» Украины и готовится осуществить еще одну попытку взять Киев и Харьков, до этого говорили близкие к администрации Путина источники.

По их словам, в Кремле считают «реалистичной целью» взятие Харькова, после чего война может постепенно завершиться. «Символически это тоже победа. Город-миллионник, где много русскоязычного населения», — говорил один из собеседников.

Для организации наступления на Харьков российские власти могут в ближайшее время мобилизовать 300 тыс. человек, говорили источники «Верстки». По словам одного из них, второй по величине город Украины «никто не хочет превращать во второй Мариуполь», поэтому «есть идея» сделать его витриной того, как россияне «умеют воевать цивилизованно».