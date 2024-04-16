Иран не нарадуется своему удару

Тегеран считает, что удары беспилотников и ракет по территории Израиля в ночь на 14 апреля «изменили баланс сил» в Ближневосточном регионе, заявил министр иностранных дел исламской республики Хоссейн Амир Абдоллахиан.

«Несомненно, выполнение этого ценного и сложного военного действия, которое было осуществлено на основе признанного принципа законной самообороны и в соответствии с признанными международными законами и нормами, представило новое определение баланса сил в регионе Ближнего Востока», - заявил Абдоллахиан.

В ночь на 14 апреля Иран нанес удары по объектам в Израиле беспилотников и ракет, волна атаки длилась около пяти часов.

С израильской стороны отметили, что Армия обороны (ЦАХАЛ) перехватила 99% из порядка 300 иранских снарядов. Большинство пусков было осуществлено с территории Ирана, небольшое количество из Ирака и Йемена.