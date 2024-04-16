При организации Управления по связям с общественностью МЧС в средней школе №84 имени А.Мурадова, расположенной в Сураханском районе Баку, проведен тренинг на тему «Правила поведения и эвакуации в чрезвычайных ситуациях».

Целью тренинга, в котором были задействованы соответствующие силы и техника Государственной службы пожарной охраны, Государственной службы пожарного контроля, Специальной спасательной и медицинской служб МЧС, было обучение сотрудников школы правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, включая пожар.