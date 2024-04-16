В МЧС научили сотрудников школы правильно вести себя при пожаре фото; видео
При организации Управления по связям с общественностью МЧС в средней школе №84 имени А.Мурадова, расположенной в Сураханском районе Баку, проведен тренинг на тему «Правила поведения и эвакуации в чрезвычайных ситуациях».
Целью тренинга, в котором были задействованы соответствующие силы и техника Государственной службы пожарной охраны, Государственной службы пожарного контроля, Специальной спасательной и медицинской служб МЧС, было обучение сотрудников школы правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, включая пожар.
Сначала в рамках теоретической части тренинга сотрудники МВД дали подробную информацию сотрудникам школы о чрезвычайных ситуациях, в том числе необходимые правила поведения при пожаре, меры эвакуации. Также были показаны видеоролики. Затем прошла практическая часть обучения.
Также к месту происшествия была привлечена кинологическая бригада Специальной спасательной службы для «поиска и обезвреживания взрывчатого вещества».
Обучение было успешно завершено и поставленные цели достигнуты.
Следует отметить, что подобные мероприятия регулярно организуются МЧС в Баку и регионах Азербайджана.