Донбасс и Крым «навсегда останутся» в составе России. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Русские никогда не вернут Крым. Русские никогда не покинут Донбасс и Луганск», - сказал Фицо.

Словацкий премьер также заявил, что Братислава на внеочередном саммите Евросоюза поддержит оказание военной помощи Украине только на основе двусторонних отношений между государствами - членами сообщества и Киевом.

Фицо проинформировал, что на саммите будет обсуждаться поставка систем ПВО для Украины, и Словакия не может ей ничего предоставить. Он раскритиковал предыдущие правительства республики, передавшие Киеву комплекс С-300, подчеркнув, что, если бы он возглавлял прежние кабмины, то «этого не произошло бы».

Между тем Фицо отметил, что не будет блокировать на саммите принятие возможных документов, если в них будет закреплено положение, что поддержка Украины средствами ПВО является предметом двусторонних отношений.