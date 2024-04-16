Президент Грузии Саломе Зурабишвили проводит экстренную встречу с послами стран Евросоюза, а также США и Великобритании в связи с ситуацией в республике в контексте обсуждения парламентом законопроекта об «иноагентах». Об этом сообщают местные СМИ.

На встречу с Зурабишвили уже приехали послы Австрии, Болгарии, Великобритании, Германии, Италии, Литвы, Польши, Словении, Франции, Чехии, а также руководитель дипмиссии ЕС в Тбилиси Павел Герчинский. На встрече также присутствует и. о. посла США в Тбилиси.

Разговор с Зурабишвили будет конфиденциальным.

Ранее Зурабишвили обратилась к президенту Франции Эммануэлю Макрону и главе Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой внести ситуацию в Грузии, связанную с законопроектом об «иноагентах» и митингами, в повестку дня заседания Евросовета, которое пройдет сегодня, 17 апреля.