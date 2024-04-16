Саакашвили призвал к протестам по всей Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призывает сторонников оппозиции, митингующих против принятия законопроекта об иностранных агентах, к продолжению протестов и их распространению по всей стране.

«Эти действия должны охватить всю Грузию, чем больше нас будет, чем более организованными и уверенными в себе мы будем, а мы будем, тем скорее мы победим», – заявил Саакашвили.

Он также призвал все оппозиционные силы к объединению перед предстоящими осенью парламентскими выборами. По его словам, необходим единый список от оппозиции, чтобы добиться победы.