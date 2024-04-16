Журналисту Мамедли дали 6 лет и 12 дней

В Сумгаитском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу журналиста Джамиля Мамедли, сообщил haqqin.az его адвокат Фариз Намазлы.

На процессе под председательством судьи Фахмина Гумбатова Мамедли был вынесен приговор – 6 лет и 12 дней.

Джамиль Мамедли был привлечен к уголовной ответственности в январе прошлого года. Ему предъявлены обвинения по статьям 178.2.4 (мошенничество с причинением значительного ущерба), 182.2.1 (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), 182.2.2 (вымогательство, совершенное неоднократно) и 221.2.2 (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка) УК Азербайджана.

Потерпевшими по уголовному делу признаны Фуад Габибов, Айгюн Аббасова, Гюльнара Габибова, Джавид Балагадашев, Джошгун Агабалаев и Агасалам Агаев.