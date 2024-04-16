Глава ХАМАС летит к Эрдогану

Глава политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания 20 апреля прибудет в Стамбул. Об этом сообщил телеканал NTV.

Канал отмечает, что Эрдоган примет Ханию в стамбульской резиденции Долмабахче, где пройдут переговоры.

Ранее в ходе выступления в парламенте Эрдоган заявил, что «лидер дела Палестины в конце недели станет <...> гостем», не уточнив, однако, о ком именно идет речь.

Кроме того, в конце текущей недели Турцию планирует посетить глава МИД Египта Самех Шукри для обсуждения перспектив урегулирования палестино-израильского конфликта и двусторонних отношений. Как сообщают СМИ со ссылкой на дипломатические источники, запланированы переговоры Шукри с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.