Попытка атаковать российскую военную базу в Армении

Отдел информации 19:57

Специалисты по кибербезопасности F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB) обнаружили на платформе VirusTotal вредоносный файл, призванный атаковать 102-ю российскую военную базу в Армении. В компании уверены, что файл создан кибершпионской группой Core Werewolf, которая с 2021 года атакует объекты ВПК и критической информационной инфраструктуры в России. F.A.С.С.T. — российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, поставщик решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети. Компания создана для работы на рынках России и СНГ путем выделения в автономную структуру бывшего российского актива международной компании Group-IB.

Специалисты по кибербезопасности F.A.C.C.T. обнаружили, что вредоносный файл был загружен на VirusTotal из Гюмри (Армения), где дислоцируется российская база. В качестве документа-приманки использовалось якобы представление к госнаградам, в том числе ордену Мужества, военнослужащих, отличившихся в ходе «спецоперации» в Украине. Как пишет российская версия Forbes, В F.A.C.C.T. уверены, что вредоносный файл связан с кибершпионской группой Core Werewolf (PseudoGamaredon), которая с 2021 года атакует объекты оборонно-промышленного комплекса и критической информационной инфраструктуры в России. В марте 2024-го, в частности, Core Werewolf атаковала российский научно-исследовательский институт, занимающийся разработкой вооружения, а в начале апреля — российский оборонный завод. В своей вредоносной деятельности группа использует программное обеспечение UltraVNC. Глава отдела по анализу вредоносного кода департамента Threat Intelligence компании F.A.C.C.T. Дмитрий Купин уточнил, что вредоносный файл представляет собой самораспаковывающийся архив 7zSFX, предназначенный для скрытой установки и запуска легитимной программы удаленного доступа UltraVNC. По мнению эксперта, атака кибершпионов на 102-ю российскую военную базу в Армении могла начаться до 15 апреля 2024 года.