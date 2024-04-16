Эрдоган пообещал извлечь уроки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правительство извлечет уроки из результатов прошедших выборов в местные органы самоуправления, а послание народа будет «правильно прочитано».

«Мы видим, что есть те, кто забыл, что это местные выборы, испортился и предался разным амбициям. Бедные люди, которые думают, что будут править страной. Некоторые из них пытаются создать двойную структуру - местную власть и центральную… Есть только одна власть, и это президент и его кабинет, которых нация уполномочила управлять страной. Наш кабинет находится на службе», - сказал Эрдоган, выступая на заседании партии в парламенте.

По его словам, демократия в первую очередь означает принятие воли народа и не противоречит выбору нации.

«Нам не подходит делать анализ, перевирая и перегибая цифры, как это делает оппозиция. Мы должны правильно читать послания народа, прежде чем кто-либо другой. Наш долг перед любимой нацией - провести этот учет без каких-либо сложностей. Мы добьемся необходимых изменений с помощью нашей собственной структуры», - сказал турецкий лидер.