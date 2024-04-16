Зурабишвили не допустит закон об «иноагентах»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на резонансный закон об «иноагентах», обсуждение которого привело к протестам у здания парламента. Об этом сообщают местные СМИ.



«Я наложу вето на этот закон, как это делаю в отношении других законов, которые противоречат стратегии и рекомендациям Европейского союза», – сказала Зурабишвили.

Ранее парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект об «иноагентах». «За» проголосовали 83 депутата, 0 – против. В голосовании участвовали только представители парламентского большинства. Голосование прошло на фоне акции протеста около здания парламента Грузии в центре Тбилиси.