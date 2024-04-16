Xalq Bank объявил итоги I квартала 2024 года

По итогам первого квартала 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года активы Xalq Bank увеличились на 12,5% и превысили 3,0 млрд манатов, а кредитный портфель увеличился на 2,3% и составил 1 853,7 млн манатов. Объем депозитов без учета банков и других финансовых институтов составил 2 226,8 млн манатов, что на 17,1%, или же 325,3 млн манатов выше показателей первого квартала 2023 года.

Банк завершил 1-й квартал 2024 года с чистой прибылью 16,5 млн манатов, что на 47%, или же 5,3 млн манатов выше показателей первого квартала 2023 года. На конец отчетного периода совокупный капитал банка составил 461,4 млн манатов.

Таким образом, по основным показателям – объему активов, кредитного портфеля и депозитов без учета банков и других финансовых институтов – Xalq Bank сохранил свою позицию в тройке крупнейших частных банков Азербайджана.

Информацию о продуктах и услугах Xalq Bank можно получить в филиалах банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az/, по номеру 138 информационного центра, а также на страницах банка в социальных сетях.