Республиканцы разочарованы Джонсоном и требуют его отставки

Республиканец Томас Масси требует отставки своего однопартийца, спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, из-за его законопроектов о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Об этом передает The Wall Street Journal.

Масси не единственный, кто призвал Джонсона уйти в отставку: накануне он заявил, что присоединится к Марджори Тейлор Грин, которая является конгрессменом от республиканской партии. Именно она подала ходатайство об отставке Джонсона в прошлом месяце, но пока не пыталась добиться голосования.

Как пишет WSJ, Томас Масси убежден, что Джонсон должен позволить Республиканской партии избрать нового лидера, а затем уйти в отставку.

Сам Джонсон, отвечая на упреки в свой адрес, заявил, что никуда уходить не собирается.

«Я не уйду в отставку, и, по моему мнению, это абсурдное представление, что кто-то может внести предложение об отставке, когда мы просто пытаемся выполнять свою работу. Нам нужны твердые руки у руля. Я считаю себя спикером военного времени. Я не ожидал, что этот путь будет легким», – сказал он.

WSJ пишет, что спикер Палаты представителей столкнулся с самым большим вызовом своему руководству с момента вступления в должность прошлой осенью. Все больше республиканцев указывают на то, что они разочаровались в его лидерстве. Депутаты выражали беспокойство по поводу его предложения принять четыре отдельных законопроекта, объединить их и передать в Сенат.