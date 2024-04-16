Турок ждет высокая инфляция

Центробанк Турции ожидает пик инфляции в этом году на уровне 73-75%. Институт статистики страны (TUIK) сообщил, что годовая инфляция в Турции по итогам марта ускорилась до 68,5% (в феврале - 67,07%).

«Пик инфляции составит 73-75%, 36% - в конце этого года, 14% - в следующем году и 9% - в 2026 году», - сообщает TRT Haber со ссылкой на главу Центробанка Фатиха Карахана. Отмечается, что конечной целью является достижение инфляции на уровне 5%.

Высокая инфляция вызывает целый ряд негативных последствий. Рост цен на товары и услуги приводит к потере покупательной способности населения через обесценивание их доходов и сбережений.