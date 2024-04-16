В соцсетях опубликовано видео ухода российских миротворцев из Карабах а. На кадрах видно, как миротворцы погружают свои вещи в грузовики. Затем колонна грузовиков движется по направлению к железнодорожной станции, и по прибытии миротворцы забираются в поезд.

*** 16:59

Миссию российского миротворческого контингента в Карабахе можно считать полностью выполненной, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

"Мирное население удалось сохранить, им помогали и при эвакуации, и в лечении, и в обеспечении водой и продовольствием.

Теперь миротворцы не нужны, поскольку в Карабахе нет никаких противоборствующих сторон, а с тем, что он принадлежит Азербайджану, уже никто не спорит. Российский контингент был там необходим, пока продолжался конфликт, и сыграл немаловажную роль в том, чтобы не случилось масштабного кровопролития", - подчеркнул Журавлев.