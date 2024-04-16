Народного писателя Азербайджана Чингиза Абдуллаева сегодня выписали из больницы. Об этом сообщили в Центральном таможенном госпитале.

Несколько дней назад средства массовой информации распространили сообщение о госпитализации народного писателя Азербайджана Чингиза Абдуллаева. Он был помещен в Центральный таможенный госпиталь.

Причиной же госпитализации Чингиза Абдуллаева, по словам семьи писателя, было названо отравление.

В Агентстве пищевой безопасности, комментируя информацию о госпитализации народного писателя из-за пищевого отравления, заявили, что эти сообщения были рассмотрены в соответствующем порядке. В результате установлено, что недомогание писателя не связано с приемом пищи.