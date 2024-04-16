Омбудсмен встретилась с постпредом Программы развития ООН

На встрече Сабина Алиева предоставила гостье обширную информацию о деятельности омбудсмена в сфере защиты прав и свобод человека, рассказала о тесном сотрудничестве с международными организациями, в том числе ООН и ее специализированными учреждениями, омбудсменами зарубежных стран и национальными правозащитными учреждениями.

Рассказывая о своей деятельности в сфере бизнеса и прав человека, омбудсмен сообщила, что в этой сфере осуществляется сотрудничество с государственными учреждениями, институтами гражданского общества, а также международными организациями, проводится имплементация принятых ООН «Руководящих принципов в сфере бизнеса и прав человека» в национальное законодательство Азербайджана и подготовка национального плана действий. Она также обратила внимание на то, что институт омбудсмена подготовил документ под названием «Общий обзор руководящих принципов бизнеса и прав человека».

Говоря о миссиях по установлению фактов, осуществленных на наших территориях, освобожденных от оккупации, комиссар отметила, что нормы международного права и международного гуманитарного права были нарушены в результате оккупационной политики Армении, по этому поводу были подготовлены специальные доклады для соответствующих международных организаций, зарубежных стран, адресованные омбудсмену и национальным правозащитным учреждениям.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о возможных перспективах сотрудничества в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29, которая в этом году пройдет в Азербайджане. При этом была подчеркнута важность активного участия национальных правозащитных институтов в ходе COP29.

И.о. постпреда Программы развития ООН в Баку Алессандра Роккасальво выразила признательность омбудсмену за теплый прием.

На встрече также был обсужден ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.