«Что же касается заявлений американских и европейских политиков, то очень жаль, что ни в одном из этих заявлений не было ни одного аргумента, повторяю, ни одного аргумента. Вы видели эти заявления, например [генсека НАТО Йенса] Столтенберга, [канцлера ФРГ Олафа] Шольца, конкретного дипломата, работающего в Грузии. <...> В таких условиях соответствующие заявления не станут основанием для пересмотра нашего решения», - сказал Кобахидзе.

Власти Грузии не откажутся от принятия закона об иноагентах, несмотря на критику со стороны представителей других стран. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе на брифинге.

*** 17:16 Грузия может столкнуться с проблемами при вступлении в Евросоюз из-за принятия скандального законопроекта об «иноагентах». Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Кроме Борреля, на принятие закона об «иноагентах» в Грузии отреагировал комиссар Европейского союза по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи.

«Сегодня парламент Грузии принял закон о «прозрачности иностранного влияния» в первом чтении, несмотря на неоднократные призывы Евросоюза отказаться от этого закона и на массовые протесты», - говорится в тексте заявления представителей ЕС.

Они назвали этот процесс очень тревожным событием и, по их словам, окончательное принятие этого закона негативно повлияет на прогресс Грузии на пути к ЕС, поскольку этот закон не соответствует основным нормам и ценностям Евросоюза.

«Предлагаемый закон ограничит возможности гражданского общества и средств массовой информации свободно действовать, может ограничить свободу выражения мнений и несправедливо стигматизировать организации, которые приносят пользу гражданам Грузии», - сказали представители Европейского союза и еще раз настоятельно призвали Грузию воздержаться от принятия законов, которые могут поставить под угрозу путь страны в Евросоюз.