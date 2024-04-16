В военно-воздушных силах Отдельной общевойсковой армии прошли тактико-специальные учения, сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В рамках учений части и подразделения армейской авиации и противовоздушной обороны были переведены в степень готовности номер один. Резервные части ПВО также выполнили боевые задачи в соответствии с планом учений.

Все поставленные задачи были успешно выполнены, достигнута слаженность совместных действий между подразделениями.