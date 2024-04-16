17 апреля состоялась церемония открытия XIII Республиканского конкурса «Ученые будущего».

Мероприятие началось с исполнения государственного гимна. В церемонии открытия приняли участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, заместитель министра молодежи и спорта Индира Гаджиева, депутаты парламента, эксперты, представители общественности.

Выступивший со вступительной речью заместитель директора Института образования Фуад Гараев представил отчет о статистических показателях конкурса, дал подробную информацию о зарегистрированных, принятых и оцененных проектах по 8 направлениям. Было отмечено, что из 652 зарегистрированных на конкурс проектов право на участие в выставке получили 113.

В своем выступлении министр науки и образования Эмин Амруллаев поприветствовал участников мероприятия и пожелал успехов ученикам, участвующим в конкурсе. Подчеркнув, что интерес к конкурсу, который проводится с 2012 года, с каждым годом возрастает, министр рассказал о важной роли конкурса в раскрытии знаний и умений современно мыслящих и творческих учеников.

Он также отметил, что в будущем для талантливых учеников в сфере спорта и культуры также будут организованы соревнования.

В свою очередь, заместитель министра молодежи и спорта Индира Гаджиева пожелала успехов финалистам конкурса. Заместитель министра сообщила, что с каждым годом достигаются большие успехи в направлении повышения качества проектов учеников.

Далее гостям был представлен видеоролик, и участники мероприятия познакомились с проектами учеников.

Отметим, что в течение следующих 2-х дней будут оцениваться исследовательские проекты учеников по 8 направлениям (математика, физика и астрономия, химия, биология, медицина и здравоохранение, экология и природопользование, инженерия, информатика). Кроме того, школьники, выбранные из числа победителей, будут представлять нашу страну на выставке в США.

Отметим, что цель конкурса – выявление талантливых учеников, обладающих научно-исследовательским и творческим потенциалом, развитие таких навыков, как критическое мышление, решение проблем, тайм-менеджмент, публичные выступления и коммуникация, расширение связей между высшими учебными заведениями и научными организациями и общеобразовательными школами и т.д.